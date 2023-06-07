Постраждала переважно пляжна інфраструктура на березі річки. Видно, що вода не стоїть на місці та продовжує прибувати.

З ночі 7 червня почав різко підніматися рівень води в річці Південний Буг, зокрема у Миколаєві.

Про це повідомляє місцеве видання Новини-N.

Станом на 11:00 прибережна зона мікрорайону Намив виявилася підтопленою. Постраждала переважно пляжна інфраструктура на березі річки: кафе, бесідки, кабінки тощо.

За повідомленням мера Миколаєва, станом на 11:00 рівень води в Миколаєві піднявся до 67 см, тобто за дві години – майже на 10 сантиметрів.

Підтоплені у Миколаєві відомі містянам місця відпочинку в районі бару «Ковбой», пляжний комплекс «Намив».

Видно, що вода не стоїть на місці та продовжує прибувати.

Як повідомив голова Заводської адміністрації Миколаєва Віктор Дмитрук, на випадок непередбачених ситуацій, пов'язаних із підйомом води, адміністрація ще з учорашнього дня підготувала необхідний транспорт, а також обсяги ґрунту для того, щоб у разі потреби оперативно ліквідувати прориви води на об'єкти інфраструктури та житловий сектор.

Станом на 9:00 у Миколаєві рівень води в річках піднявся на 58 сантиметрів. При цьому в Миколаївській області через підтоплення один міст виявився зруйнованим, ще один – затопило.

Нагадаємо, МОЗ закликає не пити воду з криниць та не вживати загиблу рибу. У наступні 3-5 днів на Херсонщині спостерігатиметься мор риби. Вживати (солити чи в’ялити) таку рибу небезпечно. Є ризик захворіти на ботулізм.

Раніше президент України повідомив, що сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води. Глава держави зазначив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого.

Тим часом уряд планує виділити 1,5 млрд грн на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Урядовці планують взяти кошти на будівництво магістральних водопроводів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.