У річці Інгулець на Херсонщині спострегіється підняття рівня води, – голова Бериславської РДА

Під загрозу підтоплення потрапили деякі населені пункти на межі Херсонщини та Миколаївщини.

У річці Інгулець спострегіється підняття рівня води.

Про це повідомив голова Бериславської РДА Херсонщини Володимир Літвінов.

“У зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС відбувся неконтрольований виток води із річки Дніпро вниз по руслу. Спостерігається підняття рівня води у річці Інгулець, яка впадає у Дніпро”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під загрозу підтоплення потрапили населені пункти Калинівської територіальної громади - смт Калинівське, с.Заповіт, с.Бобровий Кут, с.Мала Сейдеминуха, с.Краснолюбецьк.

У зв'язку із підтопленням мосту, проїзд не можливий до с.Заповіт. Вода впритул підбирається до домівок мешканців.

Нагадаємо, станом на ранок 8 червня у Миколаєві та Миколаївській області рівень води перевищив позначки історичного максимуму. Наразі й надалі спостерігається невелике зростання рівня води.

Вночі 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Попередньо, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.