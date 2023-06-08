ЄС не узгодив новий пакет санкцій проти Росії, до питання повернуться у середу, − Politico

Нові обмеження включають механізм для потенційного покарання країн за межами ЄС, які дозволяють ухилятися від санкцій.

Країни Євросоюзу не змогли у середу узгодити новий, одинадцятий пакет санкцій проти Росії, адже відкритими залишаються ще кілька питань.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатів ЄС.

Нові обмеження зосереджені на боротьбі з обходом існуючих санкцій і включають новий механізм для потенційного покарання країн за межами ЄС, які дозволяють ухилятися від санкцій.

Це було чутливим для кількох країн ЄС, зокрема Німеччини, яка побоювалася, що нові санкції можуть зашкодити відносинам з такими країнами, як Туреччина та Китай. У відповідь на побоювання ЄС пом’якшив початкову пропозицію Єврокомісії.

Крім того, Греція та Угорщина блокують угоду, поки Україна вносить деякі їхні компанії до списку “спонсорів війни”.

Посли ЄС знову обговорять санкції на зустрічі наступної середи, 14 червня, сподіваючись досягнути згоди. “Ми наближаємось”, − сказав один із дипломатів, визнаючи, що засідання Європейської ради наприкінці місяця також може бути кінцевим терміном.

Нагадаємо, 4 червня президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо санкцій за участі ГУР, Служби зовнішньої розвідки, та уряду, під час якої детально проаналізували, як Росія обходить обмеження та хто їй допомагає.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в 11-ий пакет санкцій включили понад 90 компаній з усього світу, щодо яких є явні докази порушення обмежувальних заходів і які постачають підсанкційний товар до Росії з Євросоюзу в обхід третіх країн.