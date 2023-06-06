Україна долучилась до програми "Механізм "Сполучення Європи"

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян

Україна долучилась до європейської програми "Механізм "Сполучення Європи".

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, відповідну угоду між Україною та ЄС підписали 6 червня у Львові віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян.

"Йдеться про збільшення пропускної здатності автомобільних та залізничних пунктів пропуску. Уже обговорюємо з європейськими партнерами реалізацію шести перших проєктних пропозицій. Подали заяви, уже в червні очікуємо результатів відбору. Паралельно розпочали роботу над підготовкою проєктних пропозицій на наступний рік", - розповів Кубраков.

За інформацією міністерства, угода відкриває можливість залучити фінансування Євросоюзу для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов’язаних транс’європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг. Загальний бюджет програми до 2027 року становить близько 21 млрд євро.

Фінансування проєктів передбачає, що половину вартості компенсує країна-заявниця (за рахунок власних джерел чи міжнародних фінансових організацій), а решту забезпечують у межах програми. У 2023 році Міністерство інфраструктури спільно із іншими державами-членами ЄС подало на розгляд шість пропозицій.

Нагадаємо, долучення України до програми "Сполучення Європи" минулого місяця анонсував прем'єр Денис Шмигаль.

Водночас уряд планує залучити від ЄБРР 200 млн євро для Укрзалізниці. Ці кошти витратять на обладнання, необхідне для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів.