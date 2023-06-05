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Росія відновила реєстрацію суден "зернового коридору", але з порушеннями

РФ проігнорувала кораблі, які тривалий час очікують на перевірку.

Росія відновила реєстрацію суден "зернового коридору", але з порушеннями
Фото: Міністерство інфраструктури

Росія відновила реєстрацію вхідного флоту "зернового коридору", але з порушенням алгоритму реєстрації та інспектування суден.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Російська сторона 4 червня зареєструвала 2 вхідних судна, які були заявлені до участі в Зерновій ініціативі в той же день. Це суперечить прийнятим правилам  інспектування суден, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті, які найдовше знаходяться в очікуванні", - пояснили у відомстві.

Водночас росіяни проігнорували необхідність інспектування 56 суден, які вже тривалий час  (деякі - понад три місяці) очікують у територіальних водах Туреччини на вхід в українські порти. 

"Реєстрація вхідного флоту російською стороною в Спільному координаційному центрі (СКЦ) здійснюється обмежено, а логіка вибору суден для реєстрації є незрозумілою та непрозорою",- обурюються в Мінінфраструктури. Російська сторона не озвучує жодних критеріїв щодо кількості і черговості вибору суден для реєстрації, робить це на свій розсуд, що дуже ускладнює планування роботи для всіх учасників "зернової ініціативи".   

"Зазначимо, що інспекційний план на сьогодні передбачає 9 інспекцій (3 – на вхід, 6 – на вихід), але зазвичай росіяни виконують не більше половини з погодженого ними ж плану. Так,  середньодобова кількість інспекцій в травні становила тільки 3 судна на добу, а перевірки флоту не проводились з 1 червня через блокування росією реєстрації нових суден. Такі дії росіян унеможливлювали  складання інспекційного плану", - розповіли в міністерстві.

Наразі в черзі в територіальних водах Туреччини очікують на інспекцію 67 суден, з них 58  йдуть під завантаження в українські порти, а 9 уже завантажені продовольством. 

За інформацією Мінінфраструктури, за минулий тиждень із портів "Одеса" та "Чорноморськ" вдалося відправити тільки вісім суден з 400 тисячами тонн продовольства.

Нагадаємо, 17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського "зернового коридору" продовжили на два місяці. Згодом Мінінфраструктури заявило, що РФ продовжила блокувати роботу порту "Південний" попри відновлення "зернової ініціативи". А Організація Об'єднаних Націй висловила стурбованість тим, що порт із 2 травня не приймав жодного судна.

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