Тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуть, - міністр енергетики

Також немає підстав для віялових відключень споживачів.

Тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуть.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону.

За словами Глущенка, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год було "вимушеним кроком". Воно дозволить забезпечити українців енергією протягом опалювального сезону.

"Ми робили все, щоб оминути підвищення тарифів. Але довелось ухвалити це вимушене рішення для того, щоб забезпечити електроенергією наших споживачів і пройти наступну зиму. Завдяки цьому рішенню ми бачимо, що є можливість провести ремонтну кампанію, стабілізувати енергосистему і відповідним чином підготуватися до наступного сезону", - сказав міністр.

Наразі не йдеться і про наступні етапи підвищення тарифів.

"Подивимося як буде проходити опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження ОЗП і відповідним чином не рухати ціни надалі", - додав глава Міненерго.

Також немає підстав для віялових відключень споживачів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт*год. Він діятиме з 1 червня.

В Укренерго пояснили, що тариф вирішили підвищити через падіння виручки приблизно на 30% за період повномасштабної війни. Зниження доходів відбулось, бо енергетичні компанії втратили частину генерації та споживачів.