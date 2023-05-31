В Укренерго пояснили підняття тарифів на електроенергію падінням виручки до 30%

Тариф на електроенергію вирішили підвищити через падіння виручки приблизно на 30% за період повномасштабної війни. Падіння доходів відбулось, бо енергетичні компанії втратили частину генерації та споживачів, повідомив Радіо Свобода голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що дефіцит у фінансах енергосистеми був давно. Однак після 24 лютого 2022 він посилився.

"Наприклад, мережеві компанії, такі як «Укренерго» та обленерго, у них виручка впала просто автоматично на 30% просто через те, що споживання сильно скоротилося. Генеруючі компанії не доотримують коштів через те, що побито багато генерації. Частина генеруючих потужностей в нас розташовані в тимчасовій окупації. Найяскравіший приклад – це Запорізька атомна електростанція. Але не тільки вона. Ще є Каховська гідроелектростанція, ще є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і, звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями", – сказав він.

Нагадаємо, вчора уряд вирішив підняти з червня тариф на споживання електроенергії для населення з 1,44 грн/кВт-год до 2,64 грн за умови місячного споживання 250 кВт-год. Постанову про підвищення цін на світло в терміновому порядку вніс міністр енергетики Германа Галущенко.

Він зазначив, що підвищення тарифів повинно забезпечити стабільність роботи пошкодженої російськими ударами енергосистеми в наступному опалювальному сезоні.

Ще на початку лютого Кабмін оголосив, що розробляє програму стабілізації ринків, що пов’язані з наданням комунальних послуг. У рамках програми, серед іншого, напрацьовували пропозиції підвищити тарифи після закінчення опалювального сезону. Галущенко тоді говорив, що підняття тарифів може бути лише диверсифікованим, тобто залежно від споживання кожного домогосподарства. Докладно читайте в матеріалі LB.ua.