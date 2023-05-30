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Гендиректорку компанії, яка володіє одним з найбільших ТРЦ Києва, підозрюють в ухиленні від сплати понад 145 млн грн податків

Слідство встановило, що до документів вносились відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не виконувались.

Гендиректорку компанії, яка володіє одним з найбільших ТРЦ Києва, підозрюють в ухиленні від сплати понад 145 млн грн податків
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Гендиректорку компанії, яка володіє одним з найбільших ТРЦ Києва, підозрюють в ухиленні від сплати понад 145 млн грн податків.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрювана за пособництва підконтрольних директорів субпідрядних підприємств з ознаками фіктивності з січня 2019 року по грудень 2021 року умисно ухилилась від сплати ПДВ у сумі понад 145,8 млн грн.

Зазначається, що вони внесли до первинних документів відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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