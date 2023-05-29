Рада дозволила НБУ забрати у Фрідмана Сенс Банк

Верховна Рада на засіданні 29 травня ухвалила законопроєкт № 9107−1, який дасть змогу НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

Про це у своєму Telegram розповів заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк.

«Нарешті, Рада схвалила у другому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107−1», — написав депутат.

Також він підкреслив, що законопроєкт дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників, але тільки системні.

Законопроєкт підтримало 305 нардепів.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" зʼясували, що російський бізнес олігарха РФ Михайла Фрідмана співпрацює з військовими і силовиками Росії, які воюють проти України, забезпечує окупантів військовою формою, харчуванням, а також організовує акції на підтримку загарбників.

Законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану було подано 30 березня 2023 року, а 11 квітня його ухвалили в першому читанні.

У пояснювальній записці до документу, серед іншого, зазначали, що у разі прийняття законопроєкту Національний банк України матиме ефективний механізм впливу на підсанкційних осіб, що є власниками істотної участі у банку та які, з огляду на застосування до них санкцій, не відповідатимуть вимогам НБУ, зокрема щодо ділової репутації. Застосовані санкції ставлять під сумнів платоспроможність підсанкційних осіб і можливість виконання ними грошових зобов’язань, що в подальшому може призвести до невідповідності майнового стану вимогам закону щодо підтримки належного рівня капіталу банку. Тож Національний банк України матиме можливість відмовляти в допуску підсанкційних осіб до володіння істотною участю в банках України.

Зазначимо, що Альфа-Банк Україна завершив процедури відмови від бренду Альфа-Банк і з 1 грудня 2022 року офіційно змінив назву на Сенс Банк.

А 2 травня у Верховній Раді не вистачило голосів за ухвалення в цілому законопроєкту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.