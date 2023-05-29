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​Українці відчуватимуть дефіцит електроенергії влітку і взимку, відключення - крайній захід, - глава Укренерго

Наразі в українській енергосистемі фіксують надлишок електроенергії з 10:00 до 14:00.

​Українці відчуватимуть дефіцит електроенергії влітку і взимку, відключення - крайній захід, - глава Укренерго
Володимир Кудрицький
Фото: прес-служба НЕК Укренерго

В українській енергосистемі відчуватиметься певний брак енергії упродовж літніх місяців, а також протягом наступної зими.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає пресслужба компанії.

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Дефіцит влітку буде спричинений ремонтними роботами, аварійних відключень не прогнозують. За словами Кудрицького, обмеження споживачів – це "точно не пріоритетний, а радше крайній захід для збалансування енергосистеми".

Наразі в українській енергосистемі фіксують надлишок електроенергії з 10:00 до 14:00, коли сонячні електростанції генерують багато енергії. "У вечірні години, з 19:00 до 22:00, коли споживання найбільше, ми закликаємо українців споживати ощадливо. Це не означає, що треба сидіти без світла та все вимкнути з розеток. Треба намагатися в цей проміжок часу зменшити кількість працюючих потужних електроприладів і вимикати світло, якщо виходите з приміщення. Це дає змогу знизити навантаження на енергосистему, відповідно, нашим диспетчерам буде легше втримати баланс", - сказав Кудрицький.

Нагадаємо, цього місяця через російські обстріли частково без світла залишилися споживачі у 11 областях України. А одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії.

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