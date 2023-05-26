Чеська залізнична компанія RegioJet запустила нові маршрути з Праги в Україну

Чеський перевізник почав пропонувати квитки з Праги до Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Полтави.

Чеська залізни компанія RegioJet домовився з українською компанією "Укрзалізниця" про розширення числа спільних залізничних маршрутів, зокрема, з Праги до Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Полтави.

Про це повідомляє чеський новинний портал “Винегрет”.

Схема співпраці залишилася незмінною: пасажири поїдуть нічним поїздом RegioJet з Праги до польського міста Перемишль (Przemyśl), яке є пересадковим вузлом для подорожей в Україну. Там вони пересядуть на поїзд компанії “Укрзалізниця” і вже на ньому дістануться станції призначення.

При цьому на обидва поїзди діє єдиний квиток, куплений на сайті RegioJet (при пересадці додатковий квиток купувати не потрібно).

“Ми раді, що можемо запропонувати клієнтам альтернативу автомобілям та автобусам на таких довгих маршрутах. Ми розширюємо наш поточний спектр українських напрямків, щоб включити до нього інші великі міста у центральній та східній частинах України. Пасажири оцінять переваги спальних вагонів у подорожі, які забезпечать їм потрібний комфорт. Будь-яка можливість пересадити пасажирів з автомобільного транспорту на комфортний та екологічно чистий залізничний – це ще один крок до нашої спільної мети – екологічного транспорту”, - заявив директор залізничного підрозділу RegioJet Якуб Свобода.

Вартість квитків з Праги до Харкова (в один бік) починається від 1639 крон за сидяче місце та від 2139 крон за спальне місце. Квитки до Харкова коштують від 1679/2179 крон.

За аналогічною схемою RegioJet вже рік продає квитки до Києва та Львова.

Фото: RegioJet

Нагадємо, Укрзалізниця запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня.

Також нагадаємо, що Укрзалізниця працює над комплексним підвищенням безпеки поїздок та планує провести тестування жіночих купе.