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Укрзалізниця підготувала новий графік руху потягів

Залізничники передбачили два нових рейси.

Укрзалізниця підготувала новий графік руху потягів
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня. 

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Повідомляється, що в новому графіку залізничники передбачили два нових рейси:

  • Поїзд №40/39 Запоріжжя - Солотвино, який зупинятиметься в семи областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівської області та Закарпаття - від Славсько до Берегово;
  • Поїзд №148/147 Київ - Одеса, який курсуватиме через Черкаси.

Окрім того, ще 2 поїзди з нового графіка змінять свій маршрут прямування для нових сполучень:

  • №13/14 Київ - Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький;
  • №234/233 Київ - Покровськ - Львів курсуватиме через Павлоград, даючи його жителям сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.

До того ж в новому графіку чотирьом поїздам подовжили маршрут прямування:

  • №43/44 "Стефанія Експрес" Івано-Франківськ - Київ - Івано-Франківськ тепер прямуватиме до Черкас;
  • №105/106 Одеса - Київ - Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми
  • №63/64 Харків - Київ - Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова;
  • №53/54 Одеса - Дніпро - Одеса опціонально з нового графіка зможе курсувати до та із Запоріжжя.

Також зазначається, що "Укрзалізниця" зменшує час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, №3/4 Запоріжжя - Ужгород, №15/16 Харків - Ясіня, №17/18 Харків - Ужгород, №29/30 Київ - Ужгород, №749/750 Київ - Чоп, №779/780 Київ - Суми, №790/789-792/791 Київ - Кропивницький/Кременчук та іншим.

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Нагадаємо, що Укрзалізниця працює над комплексним підвищенням безпеки поїздок та планує провести тестування жіночих купе.

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