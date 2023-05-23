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Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Це четверта виплата із загальної суми в 18 млрд євро.

Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги
Дана Спінант
Фото: Twitter/Dana Spinant

Європейська комісія надає Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Це четверта виплата пакета макрофінансової допомоги плюс, загальна сума якого становить 18 млрд євро цього року", - повідомила у вівторок у Брюсселі представниця Європейської Комісії Дана Спінант.

Вона зазначила, що ця допомога дасть змогу Україні підтримувати макроекономічну стабільність і відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану Росією в ході війни агресії проти України.

Нагадаємо, в грудні 2022 року Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 млрд євро. Допомога у 2023 році надається Україні в формі кредиту на вигідних умовах.

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