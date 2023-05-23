Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Це четверта виплата із загальної суми в 18 млрд євро.

Європейська комісія надає Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це четверта виплата пакета макрофінансової допомоги плюс, загальна сума якого становить 18 млрд євро цього року", - повідомила у вівторок у Брюсселі представниця Європейської Комісії Дана Спінант.

Вона зазначила, що ця допомога дасть змогу Україні підтримувати макроекономічну стабільність і відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану Росією в ході війни агресії проти України.

Нагадаємо, в грудні 2022 року Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 млрд євро. Допомога у 2023 році надається Україні в формі кредиту на вигідних умовах.