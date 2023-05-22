Як знайти найкращу організацію для отримання мікрокредиту

Мікрокредити чи швидкі позики – популярний фінансовий інструмент. Він може бути як зручним способом вирішити екстрені грошові проблеми, так і причиною довгострокових боргів. Все залежить від особистого вміння керувати витратами, а також від того, у кого ви берете в борг.

Якщо ви чітко розумієте, що вам точно потрібні гроші на короткий термін, ви погоджуєтесь з відносно високою ставкою, і ви точно зможете повернути борг до зазначеної дати – витратите час на пошук відповідної МФО.

Користуйтесь агрегаторами

Перша порада - користуйтеся сервісами, які самі не видають кредити, але допомагають знайти організацію-кредитора, яка підходить під індивідуальні критерії позичальника. Крім того, за допомогою тематичних сервісів можна дізнатися про умови кредитування (ставка, термін, ліміти), відгуки інших позичальників, а також репутацію або рейтинг конкретної компанії. Таким чином, ви можете порівняти різні пропозиції в одному місці, скористатися спеціальними пропозиціями та підібрати найбільш вигідну програму.

На сторінках таких ресурсів, як Zanimaem.kz, зібрані пропозиції від популярних мікрофінансових організацій з Казахстану та України. Візьмемо, наприклад, Creditplus. На сторінках інформаційного сервісу ви знайдете контакти МФО, дізнаєтесь спосіб видачі позик, процентну ставку, максимальний термін та інші загальні умови.

Перевіряйте самостійно

Не варто нехтувати самостійною перевіркою інформації. Завітайте на офіційний сайт, наприклад, Tengo (переконайтеся в правильності написання домену, оскільки іноді шахраї маскуються під назви популярних брендів) і прочитайте умови надання позик. Окремий пункт – наявність ліцензії у обраного банку Казахстана чи України, яка має бути видана національним регулятором, та бути актуальною.

Не менш важливо детально вивчити договір. Як правило, на сторінках агрегаторів та офіційних сайтах вказані загальні умови видачі кредитів, які можуть змінюватись в залежності від позичальника. Конкретні умови, ставки, штрафи, терміни, обов'язок та відповідальність сторін будуть прописані у договорі.

Читайте відгуки

Багато відгуків, особливо на офіційних сайтах кредитних організацій, не відповідають дійсності. Це проста реклама. Шукайте коментарі та претензії до роботи МФО на сторінках незалежних ресурсів, які не співпрацюють із конкретними компаніями-партнерами. Формуйте думку про компанію на основі кількох відгуків, а особливу увагу приділяйте розгорнутим коментарям.