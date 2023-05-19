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На Полтавщині адвокат і власник медіахолдінгу організували рейдерське захоплення заводу дитячого харчування, – Офіс Генпрокурора

При цьому вони використали підконтрольні інформаційні ресурси як інструменти тиску та шантажу на бізнесменів і політиків.

На Полтавщині адвокат і власник медіахолдінгу організували рейдерське захоплення заводу дитячого харчування, – Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генпрокурора

На Полтавщині правоохоронці викрили рейдерське захоплення заводу дитячого харчування. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, адвокат та власник медіахолдингу, використовуючи підконтрольні інформаційні ресурси як інструменти тиску та шантажу на бізнесменів і політиків, разом зі спільниками організували шахрайське заволодіння 100% статутного капіталу підприємства. 

До складу злочинної організації входило щонайменше 15 осіб – представники силового блоку, адвокати, нотаріуси та “кримінальний авторитет”.

Зазначається, що в липні 2022 року вони незаконно перереєстрували завод на підконтрольних осіб. Для цього втрутилися в державні реєстри та виготовили підроблені документи. Внаслідок таких дій власникам підприємства було завдано збитків на суму понад 250 млн грн.

Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів і в офісних приміщеннях. Вилучили мобільні телефони, документацію, зброю, набої, гроші, автомобілі, "чорнові записи" та інші речі.

Наразі їх затримали в порядку ст. 208 КПК України.

П’ятьом учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участь у ній, шахрайстві, протиправному заволодінні майном підприємства, підробленні та використанні підроблених документів, зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги і службовому підробленні (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, КК України). 

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та повідомлення про підозру іншим учасникам. Також перевіряється їх причетність щодо підготовки до рейдерських захоплень інших підприємств на території різних областей.

За даними РБК-Україна, затриманим власником медіахолдингу є Ігор Мізрах, власник медіахолдингу "МХП", журналу "Persona.TOP", шеф-редактор політичного журналу "Рейтинг".

Нагадаємо, у травні СБУ повідомила, що депутат Одеської облради разом з дружиною організували рейдерське захоплення землі біля моря. СБУ викрила зловмисників.

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