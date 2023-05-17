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Спільне підприємство Укроборонпрому та Rheinmetall має почати роботу у середині липня

Згодом на базі спільного підприємства почнуться розробки озброєння й військової техніки.

Спільне підприємство Укроборонпрому та Rheinmetall має почати роботу у середині липня
Фото: defence-ua.com

Державний концерн “”Укроборонпром” та німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство. 

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Метою угоди є зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства.

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В Укроборонпромі зазначили, що початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.

Першим кроком для співпраці буде технічне обслуговування й ремонт переданої Україні броньованої техніки.

Очікується, що згодом на базі спільного підприємства українські й німецькі фахівці почнуть спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall створила спільне підприємство з українським "Укроборонпромом" для виробництва та ремонту танків в Україні.

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