Спільне підприємство Укроборонпрому та Rheinmetall має почати роботу у середині липня

Державний концерн “”Укроборонпром” та німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство.
Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.
Метою угоди є зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства.
В Укроборонпромі зазначили, що початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.
Першим кроком для співпраці буде технічне обслуговування й ремонт переданої Україні броньованої техніки.
Очікується, що згодом на базі спільного підприємства українські й німецькі фахівці почнуть спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки.
Раніше ЗМІ повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall створила спільне підприємство з українським "Укроборонпромом" для виробництва та ремонту танків в Україні.