Укренерго просить громадян економити електроенергію ввечері

Станом на середу 17 травня виробництва електроенергії в Україні достатньо для покриття споживання. Однак у вечірні години в енергосистемі задіюються всі можливі резерви для забезпечення споживачів електроенергією.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Зазначається, що це пов’язано з виведенням у плановий ремонт атомної генерації, яка після інтенсивної роботи під час опалювального сезону потребує перезавантаження палива. Також в ремонти виведені низка енергоблоків теплових електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж шести місяців осінньо-зимового періоду. Це значно знизило доступні потужності та резерви в енергосистемі, зокрема у вечірні години.

“Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії у вечірні години – з 19:00 до 22:00”, – наголосили в Укренерго.

Країна-агресор продовжує тероризувати прикордонні та прифронтові області постійними обстрілами. Так на Донеччині росіяни вночі пошкодили лінію електропередачі, яка живить одну з шахт. Шахтарів вивели. Бригади обленерго відновили живлення.

Нагадаємо, 15 травня окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС ДТЕК. Це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня.

Зі свого боку Міненерго повідомило, що внаслідок масованого обстрілу 15 травня влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. При цьому без світла залишалися частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.