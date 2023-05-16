Особливості та принцип роботи криптовалютних гаманців

Більшість трейдерів-початківців цікавить ціна біткоїна щодо інших токенів і стейблкоіну, а також коливання курсів. Проте найважливіше питання, яке варто вирішити перед початком торгівлі криптою, – де ви зберігатимете свої активи. Сьогодні існує безліч криптовалютних гаманців, які не лише відрізняються за інтерфейсом, розміром комісії та вимогами, а й працюють за різними принципами. Дуже важливо вивчити особливості роботи системи, що допоможе зберегти вкладення.

За яким принципом функціонує криптогаманець

Криптовалютний гаманець – це програма, що працює на основі комбінацій ключів відкритого та закритого типу. Їй надається власна адреса, тоді як власник отримує щось на кшталт осередку, в якому він зберігає криптовалюту. При цьому ви можете не тільки виводити цифрові кошти з біржі на гаманець або зберігати там фіатні гроші, але також отримуєте можливість транзакцій на інші е-гаманці.

Безпека транзакції забезпечується технологією блокчейн, яка перевіряє справжність даних, а підтвердження перекладу виконується за допомогою введення унікального ключ-коду. Що стосується переказу грошей на адресу іншого гаманця, процес не викликає складнощів і складається з кількох етапів:

● вводьте адресу криптовалютного гаманця одержувача;

● вказуєте точну суму транзакції;

● підтверджуєте переклад із зазначенням пароля.

Обов'язково кілька разів перевірте адресу одержувача та суму, яку ви ввели. Якщо буде допущено помилку, повернути кошти не вдасться. Також ви не зможете скасувати транзакцію.

Різновиди криптогаманців

Криптовалютні гаманці заведено ділити на два типи:

● холодні;

● гарячі.

Холодні криптогаманці дозволяють зберігати кошти без підключення до інтернету, при цьому для проведення транзакцій вихід у мережу є обов'язковим. Вони виготовлені у вигляді флеш-накопичувача, що підключається до персонального комп'ютера або лептопа. Щодо гарячих е-гаманців – це спеціальна програма, яка працює виключно за наявності інтернету.

Криптовалютні гаманці холодного типу переважно використовуються інвесторами, для яких купівля/продаж токенів не є самоціллю. Там зберігається крипта, яка, на думку покупця, зросте у ціні через певний часовий відрізок. Холодні гаманці вважаються захищеними. Гарячі криптогаманці мають попит у трейдерів, які використовують їх практично щодня. Для такого програмного забезпечення важливо підібрати надійний пароль, а також грамотно підійти до процесу реєстрації з вибором електронної пошти.

Окремими видами вважаються апаратні та програмні е-гаманці. Програмні представлені у вигляді додатків, які встановлені на ноутбук або ПК, тоді як апаратні є фізичним носієм інформації.

Незалежно від виду криптогаманця, варто ретельно вибирати дані для введення. Якщо ви хочете отримати кілька е-гаманців, кожен із них має бути зареєстрований на окрему пошту. Також бажано зберігати кілька копій ключа, щоб не втратити активи при втраті пароля.