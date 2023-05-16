П’ятирічний період відновлення України вимагатиме 250 млн доларів, – ЄБРР

Щоб Україна відновилася протягом п’яти років, її економіка мала б зростати на 14% на рік протягом цього періоду.

За прогнозами ЄБРР, п’ятирічний період відновлення України вимагатиме додаткових інвестицій у розмірі близько 50 млрд доларів США на рік.

Про це повідомляє сайт ЄБРР.

"В останньому звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) “Регіональні економічні перспективи” викладено сценарій, який демонструє на основі уроків історії, що п’ятирічний період відновлення вимагатиме додаткових інвестицій у розмірі близько 50 млрд доларів США на рік завдяки припливу іноземного капіталу, в тому числі приватного", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість економік, які вийшли зі збройного конфлікту не відчувають довготриваючого спокійного періоду протягом 25 років після нього та не відновлюються до довоєнного рівня доходу на душу населення, навіть у довгостроковій перспективі. Але, як йдеться у звіті, 29% економік справді досягають довоєнного рівня ВВП на душу населення протягом п’яти років. Це дослідження поєднує спільні риси успішної реконструкції, якими могла б керуватися Україна, і екстраполює довоєнні тенденції на основі ефективності економік, подібних до тих, що були під час війни.

Щоб Україна відновилася протягом п’яти років, її економіка мала б зростати на 14% на рік протягом усього цього періоду. Це підвищить середній ВВП до 225 млрд доларів США з приблизно 150 млрд доларів США у 2022 році в постійних цінах. Основною рисою, яка є спільною для періодів стійкого надзвичайно високого економічного зростання, є високе співвідношення інвестицій до ВВП.

До війни помірні обсяги інвестицій в Україні в основному фінансувалися коштом внутрішніх заощаджень. Приплив капіталу становив лише 3% ВВП на рік у 2010-21 роках. А прямі іноземні інвестиції, як правило, суттєво падають після конфлікту та потребують багато часу, щоб відновитися. Коли внутрішні заощадження були на низькому рівні, іноземне фінансування допомогло підтримувати низку інвестиційних бумів, зокрема в Центральній та Південно-Східній Європі у 2000-х роках.

У випадку України подвоєння рівня інвестицій (як частки ВВП) вимагало б значного збільшення спроможності країни до поглинання, а також структури управління, необхідної для розробки складних проєктів і укладення контрактів. Це також потребуватиме відповідного фінансування.

“У цьому сценарії різницю між необхідним рівнем інвестицій і наявними внутрішніми заощадженнями, ймовірно, потрібно буде покрити шляхом зовнішнього фінансування (чистий приплив капіталу) у розмірі 20 відсотків ВВП або 50 млрд доларів США на рік”, – йдеться у повідомленні.

У звіті ЄБРР, найбільшого інституційного інвестора України, також наголошується на важливості належного балансу залучення приватного та державного секторів у попередніх постконфліктних реконструкціях разом із важливою роллю зовнішньої допомоги від двосторонніх та багатосторонніх установ.

“Приватні та державні інвестиції, як правило, доповнюють один одного, у постконфліктній ситуації та загалом. Крім фінансування, приватний сектор надає вкрай необхідний технологічний досвід, ноу-хау в управлінні та сфокусованість на економічній ефективності”, – коментується в документі.

Нагадаємо, уряд планує залучити 200 млн євро для Укрзалізниці від ЄБРР. Кошти витратять на обладнання, необхідне для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів.

ЄБРР затвердив пакет фінансової допомоги Україні на суму 372 млн. євро для підтримки Укренерго. Гроші скерували для оперативного відновлення пошкоджень, завданих потужними ударами Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі.