​Уряд планує залучити 200 млн євро для Укрзалізниці від ЄБРР

Кошти витратять на обладнання, необхідне для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів.

Кабінет Міністрів і Європейський банк реконструкції та розвитку готують проєкт відновлення української залізниці.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, КМУ ухвалює рішення залучити від ЄБРР 200 млн євро для Укрзалізниці.

"Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів", - додав глава уряду.

Нагадаємо, торік у вересні Укрзалізниця отримала додаткові 100 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти виділили на організацію вантажних та пасажирських перевезень, евакуаційних рейсів і поточні ремонти

Згодом ЄБРР затвердив пакет фінансової допомоги Україні на суму 372 млн. євро для підтримки Укренерго. Гроші скерували для оперативного відновлення пошкоджень, завданих потужними ударами Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі.