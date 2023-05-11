До держбюджету надійшли 10 мільйонів гривень від управління "трубою Медведчука"

Крім того, за підсумками 2022 року управитель реалізував реверсне постачання дизельного палива в об’ємі 114 тис. тонн.

Управитель арештованим нафтопродуктопроводом "Самара – Західний напрямок" перерахував до Державного бюджету понад 10 мільйонів гривень чистих надходжень від управління активом.

Про це повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Зазначені надходження не враховують сплачених управителем податків та витрат на обслуговування й експлуатацію арештованого майна.

Крім того, за підсумками 2022 року управитель – АТ "Укртранснафта" - реалізував реверсне постачання дизельного палива українською ділянкою нафтопроводу з Угорщини в Україну в об’ємі 114 тис. тонн.

В АРМА також зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ АТ "Укртранснафта" розпочало перекачування дизельного палива в реверсному напрямку роботи з території Угорщини на територію України. Використання трубопроводу в реверсному напрямку забезпечило можливість повноцінного управління активом, баланс на ринку нафтопродуктів, а також підвищило енергетичну незалежність держави в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, за попередніх власників у 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Магістраль було повернуто у власність держави рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 19 лютого 2021 року.

РНБО також доручила Кабінету міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком. Сам Медведчук заявляв, що він і його родина не причетні до трубопроводу "Самара - Західний напрямок".

Пізніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна нафтопродуктопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".