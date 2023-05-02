Суд арештував та передав АРМА майже 3 млн доларів підприємства, яке належить підсанкційному російському олігарху Євгену Гінеру

Зокрема, Гінер пов’язаний з держкорпорацією “Ростех”, яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил РФ.

Суд арештував та передав Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майже 3 млн доларів підприємства, яке належить підсанкційному російському олігарху Євгену Гінеру.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано та передано в управління АРМА грошові кошти підприємства, яке належить підсанкційному громадянину рф, на суму майже 3 млн доларів США. Наразі ці кошти знаходяться на рахунках у банківських установах”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, бенефіціарним власником підприємства є громадянин РФ – президент російського футбольного клубу “ЦСКА” та пов’язаний з державною корпорацією “Ростех”, яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил РФ.

У ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування, отриманого після введення військового стану в Україні.

Раніше, за матеріалами правоохоронних органів, рішенням Вищого антикорупційного суду України активи громадянина РФ – 88,89 % акцій українського банку стягнуто в дохід держави.

Досудове розслідування за фактами пособництва державі-агресору та шахрайства з фінансовими ресурсами здійснюється ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР у м. Києві (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України).