ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний
ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Суд арештував та передав АРМА майже 3 млн доларів підприємства, яке належить підсанкційному російському олігарху Євгену Гінеру

Зокрема, Гінер пов’язаний з держкорпорацією “Ростех”, яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил РФ.

Суд арештував та передав АРМА майже 3 млн доларів підприємства, яке належить підсанкційному російському олігарху Євгену Гінеру
Євген Гінер
Фото: pfc-cska.com

Суд арештував та передав Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майже 3 млн доларів підприємства, яке належить підсанкційному російському олігарху Євгену Гінеру.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

“За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано та передано в управління АРМА грошові кошти підприємства, яке належить підсанкційному громадянину рф, на суму майже 3 млн доларів США. Наразі ці кошти знаходяться на рахунках у банківських установах”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, бенефіціарним власником підприємства є громадянин РФ – президент російського футбольного клубу “ЦСКА” та пов’язаний з державною корпорацією “Ростех”, яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил РФ.

У ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування, отриманого після введення військового стану в Україні.

Раніше, за матеріалами правоохоронних органів, рішенням Вищого антикорупційного суду України активи громадянина РФ – 88,89 % акцій українського банку стягнуто в дохід держави.

Досудове розслідування за фактами пособництва державі-агресору та шахрайства з фінансовими ресурсами здійснюється ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР у м. Києві (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies