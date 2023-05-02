В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти

Від сьогодні дані про зниклих будуть вноситися в Єдиний реєстр зниклих безвісти. Він розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

Згідно з повідомленням, у реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи.

Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого.

На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

“Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб”, – наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Нагадаємо, станом на середину квітня в Україні зниклими безвісти вважалися понад 7 тис. військових.