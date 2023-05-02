Сирський відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Про це він повідомив у Telegram.

"Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку... Поспілкувалися із захисниками східного фронту. В центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається", – сказав він.

Командувач додав, що разом з командирами вони ухвалили "низку необхідних рішень", спрямованих на "забезпечення ефективної оборони та завдавання максимальних втрат противнику".

Раніше Олександр Сирський говорив, що Росія не полишає спроб оточити Бахмут, але наші бійці контратакують.