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Сирський відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку

Разом з командирами було ухвалено низку необхідних рішень.

Сирський відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку
Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський
Фото: Telegram/Сирський

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Про це він повідомив у Telegram.

"Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку... Поспілкувалися із захисниками східного фронту. В центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається", – сказав він.

Командувач додав, що разом з командирами вони ухвалили "низку необхідних рішень", спрямованих на "забезпечення ефективної оборони та завдавання максимальних втрат противнику".

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Раніше Олександр Сирський говорив, що Росія не полишає спроб оточити Бахмут, але наші бійці контратакують. 

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