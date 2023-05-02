Росіяни, йдіть додому, поки не пізно, – президент Чехії написав на техніці ЗСУ

Військова техніка буде відправлена на фронт.

Під час візиту до Дніпропетровської області президент Чехії Петр Павел написав на українській техніці фразу "росіяни, йдіть додому, поки не пізно".

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під час візиту до регіону у вихідні Павел написав на техніці українських воїнів згадану вище фразу.

"Відставний генерал та колишній глава Військового комітету НАТО знає, що говорить", – зазначив Лисак.

Нагадаємо, 29 квітня президент Чехії Петр Павел розписався на техніці підрозділу Збройних сил України, який вирушає на фронт. У Дніпрі президент Чехії також відвідав переселенців та вшанував загиблих цивільних та військових.