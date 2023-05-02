ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний
ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни, йдіть додому, поки не пізно, – президент Чехії написав на техніці ЗСУ

Військова техніка буде відправлена на фронт.

Росіяни, йдіть додому, поки не пізно, – президент Чехії написав на техніці ЗСУ
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Під час візиту до Дніпропетровської області президент Чехії Петр Павел написав на українській техніці фразу "росіяни, йдіть додому, поки не пізно".

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під час візиту до регіону у вихідні Павел написав на техніці українських воїнів згадану вище фразу.

"Відставний генерал та колишній глава Військового комітету НАТО знає, що говорить", – зазначив Лисак.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, 29 квітня президент Чехії Петр Павел розписався на техніці підрозділу Збройних сил України, який вирушає на фронт. У Дніпрі президент Чехії також відвідав переселенців та вшанував загиблих цивільних та військових. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies