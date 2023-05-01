Головне за день. Понеділок, 1 травня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут та Мар’їнку, понад 30 відбитих атак противника, ворожі обстріли, референдум в Узбекистані. Яким запам’ятається 432-й день повномасштабної війни.

Унаслідок обстрілу російськими окупаційними військами школи на Чернігівщині загинула дитина, заявив керівник ОВА Вячеслав Чаус.

"Зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється", - наголосив

У Оперативному командуванні "Північ" повідомили деталі російського обстрілу.

"Близько 14:50 зафіксовано пуски 2 керованих авіабомб з російських літаків Су-35 по селу Лизунівка. Внаслідок авіаудару загинула 1 дитина (2009 р.н.) та, попередньо, поранено ще 2 цивільних осіб. Також частково зруйновано будівлю школи (непрацююча) та пошкоджені приватні будинки. Інформація про втрати та пошкодження уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - за добу було відбито понад 30 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

За добу противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 травня – в нашій новині.

Сьогодні близько 11:30 російські військові завдали авіаударів по місту Гуляйполе Запорізької області.

Згідно з повідомленням Офісу генерального прокурора, три людини отримали поранення.

Внаслідок атаки частково зруйновані приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджена автівка. Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області.

1 травня російські окупанти застосували авіабомби для ударів по селу Кізомис Херсонської області.

За даними Херсонської ОВА, росіяни скинули в районі населеного пункту дві керовані авіаційні бомби.

"Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється", - додали в ОВА.

Відсьогодні, 1 травня Швейцарія вперше в історії країни почала головувати у Раді безпеки ООН, замінивши Росію.

“Одномісячне головування Швейцарії дозволить їй зосередитися на своїх тематичних пріоритетах на 2023–2024 роки та дати поштовх роботі Ради Безпеки”, − зазначили у МЗС країни.

Голова департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на початку травня проведе дебати на тему “розбудова сталого миру”, а президент країни Ален Берсе наприкінці місяця головуватиме на дебатах про цивільний захист населення.

Громадяни Узбекистану підтримали на референдумі зміни до конституції країни, які, зокрема, передбачають скасування смертної кари та обнулення двох термінів президента Шавката Мірзійоєва.

Проєкт нової конституції підтримали понад 90% виборців. У виборах взяли участь понад 84% виборців.

При цьому під час плебісциту низка ЗМІ зафіксувала такі порушення, як голосування за всю сім'ю.

Поправки збільшують термін президентства з п'яти до семи років і обнулюють перші два мандати Мірзійоєва, що дозволить продовжити перебування узбецького лідера при владі на 17 років – до 2040 року.

За новою Конституцією Узбекистан проголошується “соціальною, правовою і світською” державою. Таких понять раніше не було в основному законі країни.

Нагадаємо, до 65-річного Мірзійоєва схвально ставляться і вдома, і за кордоном, зокрема через відмову ліберального реформатора від ізоляційної політики попереднього керівництва та підходу поліцейської держави.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!