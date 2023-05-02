Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини

За день було здійснено 19 обстрілів.

Протягом дня 2 травня росіяни обстріляли Білопільську, Юнаківську, Ворожбянську, Миропільську, Середино-Будську, Глухівську, Зноб-Новгородську, Шалигинську, Есманську, Великописарівську та Новослобідську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього 2 травня було здійснено 19 обстрілів, було зафіксовано 112 вибухів. На жаль, є руйнування.

Зокрема,було завдано авіаудару по м. Середино-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад, 8 приватних житлових будинків, 2 багатоквартирні житлові будинки, магазин та ЛЕП. Також по території громади били з артилерії.

Юнаківську громаду обстріляли зі ствольної артилерії, було пошкоджено територію та споруди одного із агропідприємств. Громаду обстріляли з мінометів, крім того, з ворожого БпЛА скинули 2 ВОГи, було пошкоджено автомобіль.

Ворожбянську громаду обстріляли з мінометів.

У Великописарівській громаді внаслідок обстрілу з мінометів пошкоджено магазин та приватний житловий будинок.

Глухівську громаду обстріляли з артилерії, було пошкоджено нежиле приміщення одного з підприємств.

Також з артилерії обстріляли Зноб-Новгородську громаду, обстрілом було пошкоджено ферму, де утримувались телята, та лісопилку.

Білопільську, Миропільську, Новослобідську та Шалигинську громади обстріляли з мінометів, а Есманську громаду зі ствольної артилерії.

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, російська окупаційна армія завдала ударів дронами та важкою артилерією по Нікопольському району Дніпропетровської області.