Для відновлення ДСП “Чорнобильська АЕС” треба 1,6 млрд гривень

З них 230 млн гривень - балансова вартість пошкодженої офісної та комп'ютерної техніки.

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) оприлюднило суму коштів, необхідну для відновлення ДСП “Чорнобильська АЕС”.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Щоб привести ДСП "ЧАЕС" у довоєнний стан та відновити все необхідне, наразі потрібно 1,6 млрд гривень", – розповіли в держагентстві.

У ДАЗВ уточнили, що ДСП "Чорнобильська АЕС" зазнало втрат внаслідок вторгнення Росії.

Зокрема, була пошкоджена й розграбована офісна та комп'ютерна техніка на суму 230 млн гривень за балансовою вартістю.

Нагадаємо, фахівці досі не обстежили зону відчуження Чорнобильської АЕС на предмет замінування. Тому, умовно, 95-98% зони відчуження вважається замінованою, оскільки вона не обстежена на наявність вибухових пристроїв.