Безпілотники 103-ої окремої бригади територіальної оборони разом з артилеристами 45-ої артилерійської бригади ліквідували мінометний розрахунок ворога.
Відеозапис опублікований на сторінці бригади тероборони у Facebook.
"Під час розвідки дроном у смузі відповідальності нашої бригади було виявлено роботу міномета. Швидка злагодженість із артилеристами, коригування та влучність стали запорукою успіху на полі бою", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що 2 травня в Запорізькій області було знищено безпілотник російських окупантів.