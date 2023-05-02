Безпілотники 103-ої окремої бригади територіальної оборони разом з артилеристами 45-ої артилерійської бригади ліквідували мінометний розрахунок ворога.

Відеозапис опублікований на сторінці бригади тероборони у Facebook.

"Під час розвідки дроном у смузі відповідальності нашої бригади було виявлено роботу міномета. Швидка злагодженість із артилеристами, коригування та влучність стали запорукою успіху на полі бою", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що 2 травня в Запорізькій області було знищено безпілотник російських окупантів.