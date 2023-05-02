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Дрони-камікадзе з вибуховими посланнями від українців влучно нищать ворога на передовій, - "Українська команда" показала відео

Збір на 100 дронів-камікадзе триває.

Волонтерський штаб «Українська команда» оприлюднив відео роботи дронів-камікадзе, на які збирали кошти тисячі українців. Кожен з цих дронів окрім вибухівки доставляє окупантам ще й «вибухові послання» від учасників збору, який оголосила «Українська команда». Про це повідомляє волонтерський штаб на своїй Facebook-сторінці та закликає приєднуватись до збору.

«Друзі, дрони-камікадзе з вашими вибуховими посланнями блискуче нищать ворога на передовій. Наші захисники насилають нам відео роботи ударних безпілотників. А ми ділимося цими кадрами з вами, щоб цю роботу могли побачити всі, хто донатив на дрони в межах збору «Української команди». Наш збір на 100 дронів-камікадзе триває. Ми зібрали вже понад 2 мільйони гривень. Залишився ще один мільйон», - повідомляє «Українська команда».

У волонтерському штабі зазначили, що кожні 100 гривень донату - це шанс надіслати ворогу власне вибухове «вітання». Чим більше донат - тим більше шансів. А за донат у 32 000 гривень (це вартість безпілотника) гарантовано отримуєте персональний дрон, який доставить ворогу саме ваше вибухове послання.

«На відео - робота персональних дронів з другої партії, яку ми відправили на передову в квітні. На три дрони перерахувала кошти одна українська компанія. На них були однакові вибухові послання: «За Україну! Від Михайла Семеновича!». Ще один іменний дрон мав надпис «За Сергія Золотаря від Романа Прокопа». Також на цьому відео можна побачити, як відпрацювали дрони з вашими посланнями «За зруйноване дитинство» і «За чоловіка, який багато місяців у полоні». Тож донатьте! І пишіть в коментарях вибухові послання окупантам. Наші дрони доставлять їх точно до цілі», - йдеться у повідомленні.

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