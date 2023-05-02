ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня

Воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 20 травня 2023 строком на 90 днів до 18 серпня.

На засіданні Верховної Ради України 2 травня за закон про затвердження указу президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” 9259 проголосували 324 нардепів.

Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Законом продовжується “строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб”.

“Реалізація відповідного закону України “Про затвердження указу президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України”, – йдеться у законі.

Фото: Ярослав Железняк

За закон про затвердження указу президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” 9260 проголосували 333 нардепів. За законом “строк проведення загальної мобілізації продовжується з 20 травня 2023 року на 90 діб”.

“Це вже сьоме голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку війни”, – додав нардеп.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський вніс у парламент два проєкти законів, які стосуються продовження строку дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації.