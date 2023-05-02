Голови Міноборони, Генштабу, СБУ, Нацгвардії і Головнокомандувач ЗСУ просять Раду розробити новий закон про виплати військовим

Представники оборонного сектору і силового блоку звернулися із листом до парламенту з проханням створити новий законопроєкт щодо виплат військовим. Щонайменше до кінця травня відкладуть розгляд питання повернення 30 000 гривень доплат. Натомість у парламенті зберуть робочу групу з народних депутатів, представників уряду та Генштабу ЗСУ, аби розробити новий законопроєкт.

Про це повідомив у Telegram голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він заявив про отримання від силового блоку листа із їхнім баченням щодо оплати праці особового складу.

За його словами, військові вважають, що:

проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів

її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності

система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері

популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.

"Тому автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони. У зв’язку з цим вони звернулися до Верховної Ради з проханням відкласти розгляд проекту постанови № 8312-П від 11.04.2023 «Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022)»", – написав Арахамія.

Лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального Штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.

Арахамія заявив, що він і колеги поділяють запропонований підхід і вважають, що питання військових не можна вирішувати без участі самих військових. У звʼязку з цим фракція пропонувати відкласти розгляд постанови та створити робочу групу, щоб напрацювати фінальне рішення про питання оплати праці наших захисників.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення для військових встановили додаткові до зарплати виплати 30 000 гривень і 100 000 гривень. 30 тисяч отримували всі військові включно зі строковиками, а 100 тисяч – ті, хто безпосередньо в зоні бойових дій.

У березні українські військовослужбовці почали отримувати гроші вже за новою системою: гарантовані виплати 30 000 усім прибрали, натомість залишили для певних районів і виконання бойових розпоряджень, а 100 000 – для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях чи працює на окупованій території або на території Росії. Водночас мінімальну щомісячну зарплату підвищили з 13 000 грн до 20 100. Докладно про це читайте в матеріалі LB.ua "Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно".

У квітні Верховна Рада проголосувала за повернення 30 000 гривень всім військовим, але депутати не прописали, звідки в бюджеті взяти гроші на покриття всіх необхідних для цього витрат. Пропоноване урізання виплат чиновникам і менджменту державних підприємств було здатне покрити лише близько 2% від необхідного. Наступного дня після ухвалення в Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, що блокує підписання головою парламенту та президентом цього закону. Поки цю постанову не розглянуть, законопроєкт не може піти далі.