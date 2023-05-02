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Порошенко підтримав створення робочої групи для напрацювання механізму повернення доплат військовим

Експрезидент запропонував скоротити "захмарні зарплати".

Порошенко підтримав створення робочої групи для напрацювання механізму повернення доплат військовим
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради підтримав створення робочої групи, яка має оперативно напрацювати механізм повернення доплат військовим. Порошенко нагадав, що скасовані доплати були запроваджені у перші дні повномасштабного вторгнення Указом Президента, і Верховна Рада своїм рішенням відновила справедливість. 

«Безумовно, країна переживає важкі часи. Сьогодні ми налаштовуємось на рішучі дії для підтримки ЗСУ і перемоги. Країна живе в очікуванні нашого контрнаступу. І кожен з нас має зробити все можливе для того, щоб зробити дії ЗСУ ефективними. Я хочу подякувати ВРУ за дуже мудре рішення, яким Верховна Рада забезпечила збереження 30-тисячної надбавки для військовослужбовців. Дякую представникам кожної фракції», – сказав Порошенко.

За його словами, якщо сьогодні в країні не вистачає грошей –  треба скоротити всі можливі нецільові бюджетні  витрати. «Скорочуйте і забирайте у всіх. Ви пропонуєте забрати тільки у військових, а всі решта будуть отримувати свої захмарні зарплати? Телемарафон за 2 мільярди платників податків, продовжується корупційно орієнтоване дорожнє будівництво», – обурився Петро Порошенко.

«Я вітаю сьогоднішнє рішення, коли у Верховній Раді було присутнє керівництво Збройних Сил і силових блоків. Ми братимемо активну участь, щоб у робочій групі доопрацювати всі пропозиції військових. Вилучити доплати тим, хто цього не заслужив, але захистити українських військовослужбовців, які зараз захищають Україну, захищають Європу, захищають глобальний світ. Вони є нашою гордістю», – наголосив Петро Порошенко.

Як відомо, депутати «Європейської Солідарності» запропонували перерозподіл бюджетних коштів, який дає змогу вивільнити не менше 90 млрд грн для доплат військовим.

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