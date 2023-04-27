Порошенко знайшов за кордоном ще одну велику партію техніки для ЗСУ – готують контракти

Є не тільки DAF, а і потужніші вантажівки з кранами, що можуть бти корисними для артилерії.

Пʼятий президент і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко після Європейського Економічного Конгресу у польському Катовіце заїхав на склад техніки, розташований на кордоні Нідерландів і Бельгії. Щодо деяких авто вже укладаються контракти.

Власником майже сторічної компанії є Хен ден Оттер, і він щиро підтримує Україну. Його родина знає, що таке Друга світова війна. "У нас зараз немає війни, але ми відчуваємо, як це, і це наша справа теж. Ми підтримуємо тих, хто був змушений покинути Україну, і бажаємо вам успіху", – цитує підприємця пресслужба партії "Європейська солідарність".

П’ятий президент вже придивився до семитонних DAF, особливо цікавлять машини з маніпуляторами, гідроборти та контейнеровози.

"Зараз ми знаходимося на унікальному складі на кордоні між Бельгією та Нідерландами. Саме тут нам вдалося розшукати дещо ефективне і потрібне війську, як повітря. На власні очі переконався і тепер можу вам повідомити, що ми укладаємо нові контракти з автомобілями", – сказав він.

Порошенко додав, що якщо вдасться швидко привести до ладу мобільний шпиталь,то започаткують новий проєкт, який може врятувати багато життів.

Фото: пресслужба "Євросолідарності"

"Ви бачите DAFʼи, ми вже чимало передали їх Збройним Силам з Британії і обовʼязково продовжимо це робити. Але тут, крім всього іншого, є потужніші вантажівки з кранами – для нашої артилерії. Щоб швидше вантажити снаряди і щоб вони швидше долітали до місця призначення. Ми дуже хочемо забрати якнайбільше вантажівок DAF. Бо це те, чого не вистачає ні на Сході, ні на Півдні. Ми хочемо укласти контракти найближчим часом", – зазначив політик.

Фото: пресслужба "Євросолідарності"

Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" передали до ЗСУ вже більше сотні вантажівок Leyland DAF 45.150, а загальна кількість законтрактованих у Великій Британії машин – понад 350 одиниць.

Leyland DAF 45.150 – це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Кошти збирають волонтери ГО "Справа Громад", Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

На шасі цих машин виготовляють також мобільні зенітні комплекси-"Антишахеди", спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon та мобільні майстерні, які дуже потрібні на передовій для ремонту військової техніки.