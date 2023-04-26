Глава МЗС Чехії назвав Лаврова клоуном через висловлювання щодо президента країни Петра Павела

Раніше Петр Павел заявив, що не можна довіряти Китаю як посереднику в мирних переговорах між Україною та РФ. Лавров сказав, що такі заяви "не мають нічого спільного із роботою нормального політичного діяча".

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський назвав главу російського МЗС Сергія Лаврова клоуном.

Про це чеський дипломат написав у Twitter.

“Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента Павела смішні. Росія є терористичною державою, і її керівництву належить постати перед міжнародним трибуналом”, - написав він.

Výroky klauna Lavrova na adresu našeho prezidenta @prezidentpavel jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení patří před mezinárodní tribunál. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 25, 2023

Зазначимо, що раніше президент Чехії Петр Павел заявив виданню Politico, що не можна довіряти Китаю як посереднику в мирних переговорах між Україною та РФ.

Лавров сказав, що "це такі заяви, які не мають нічого спільного із роботою нормального політичного діяча".

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обмінялися звинуваченнями під час засідання Радбезу ООН. Гутерреш сказав, що вторгнення Росії в Україну завдало "величезних страждань і спустошення країні та її народу" та закликав до термінових "ефективних дій у відповідь".

Генсек ООН додав, що світ стикається з історично високою напругою між великими державами.

У відповідь Лавров звинуватив США та їхніх західних союзників. Він сказав, що ООН "переживає глибоку кризу", і що США замінили міжнародне право "певним порядком, що ґрунтується на правилах" та "прийняли політику руйнування" архітектури ООН.