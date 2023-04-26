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РФ проводить масштабне переселення своїх громадян на окуповані території України

Натомість українців депортують у віддалені російські регіони.

РФ проводить масштабне переселення своїх громадян на окуповані території України
Фото: Анна Стешенко

Росія намагається вплинути на етнічний склад населення тимчасово окупованої території України. З цією метою уряд РФ ініціював масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення.

Про це повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Переселенцям з РФ на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо.

Водночас місцевих мешканців тимчасово окупованої території України, особливо тих які підозрюються в дотриманні проукраїнських позиції, російські окупанти під різноманітними приводами продовжують депортувати до Росії. Найбільш активно такі заходи проводяться у Луганській області. 

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“У такий спосіб противник прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч.

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