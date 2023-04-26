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У Маріуполі виявили нові масові поховання

Поховання виявили завдяки знімкам Google-карт.

У Маріуполі виявили нові масові поховання
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

У захопленому Маріуполі на Новотроїцькому кладовищі знайшли нові масові поховання.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, поховання виявили завдяки оновленим знімкам Google-карт.

"Ми детально опрацювали карту всіх кладовищ та знайшли нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі", – розповів Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Він додав, що сектори по розміру візуально більші, ніж братські могили у Виноградному та Мангуші. Новотроїцьке кладовище було приблизно до середини липня минулого року зачинене та під контролем окупантів.

"Кого поховано та в який період на зараз невідомо. Будемо намагатись з’ясувати, наскільки це можливо", – сказав він.

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Також на нових знімках Google можна побачити місто після російських обстрілів: розбомблений Драматичний Театр ще до розбору завалів та з надписом "Діти". Як повідомив Андрющенко, фото зі спутника зроблено в різні дати після середини березня 2022 року.

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Нагадаємо, на Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих могил.

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