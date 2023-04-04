На Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих могил.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"В окупованому місті продовжує зростати смертність, про що свідчить велика кількість нових могил. А поруч - не розміновані та не прибрані залишки російських снарядів", - йдеться в повідомленні.

Серед основних причин високої смертності - критично поганий рівень медицини в окупованому Маріуполі. У міськраді зазначили, що у місті не вистачає лікарів, у медзакладах відсутнє необхідне обладнання та ліки. Маріупольці не мають доступу до нормального лікування.

"За даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року у Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки продемонстрували, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей", - нагадали у міськраді.

Нагадаємо, що росіяни планують поселити своїх військових та чиновників у сотнях приватних будинків в Маріуполі.