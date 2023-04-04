Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі виявили великий сектор нових могил

Серед причин високої смертності - критично поганий рівень медицини.

У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Фото: Скрін з відео

На Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих могил.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"В окупованому місті продовжує зростати смертність, про що свідчить велика кількість нових могил. А поруч - не розміновані та не прибрані залишки російських снарядів", - йдеться в повідомленні.

Серед основних причин високої смертності - критично поганий рівень медицини в окупованому Маріуполі. У міськраді зазначили, що у місті не вистачає лікарів, у медзакладах відсутнє необхідне обладнання та ліки. Маріупольці не мають доступу до нормального лікування.

"За даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року у Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки продемонстрували, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей", - нагадали у міськраді.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що росіяни планують поселити своїх військових та чиновників у сотнях приватних будинків в Маріуполі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також