У Києві тимчасово дозволили безкоштовне паркування авто

У Києві тимчасово не стягуватиметься оплата за паркування автомобілей на муніципальних майданчиках.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів. Зміни будуть відображені у додатку «Київ Цифровий». Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату. Утім, місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху – у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.

"Також нагадуємо, що на вулицях міста працюють «паркувальники»-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію", – додали в КМДА.

Нагадаємо, в червні 2021 року, КМДА встановила нові тарифи на користування муніципальними паркувальними майданчиками, що обслуговуються "Київтранспарксервісом". Тоді Київ поділили на кілька паркувальних зон із різними тарифами на паркування – чим ближче до центру, тим дорожче.

У серпні того ж року мешканці столиці звернулися до Окружного адмінсуду Києва із позовом, в якому вимагали скасувати рішення КМДА про встановлення нових тарифів на паркування. Суд розглянув справу і дійшов до висновку, що розпорядження не відповідає вимогам Податкового кодексу та Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, затвердженого відповідною постановою Кабміну.

22 лютого Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов, проте КМДА подала апеляцію. У серпні 2022 року Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування рішення КМДА про платне паркування в місті.

У листопаді минулого року в Києві встановили тарифи на паркування. Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".