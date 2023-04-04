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У березні в Києві було зафіксовано 6 температурних рекордів

Опадів у Києві в березні випало більше кліматичної норми.

У березні в Києві було зафіксовано 6 температурних рекордів

З 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

В березні середньомісячна температура повітря у Києві склала 4,8 градусів Цельсія. Це вище кліматичної норми на 2,3 градусів Цельсія. 

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Таким чином, у рейтингу найтепліших березень 2023 року посів 11 позицію.

Найхолоднішим днем було 13 березня - мінімальна температура знизилась під ранок до -4 градусів Цельсія. Найтеплішим було 24 березня - максимальна температура підвищилась до 20 градусів Цельсія.

Опадів на проспекті Науки випало 42 мм, що склало 105 % кліматичної норми.

Раніше прогнозувалось, що середня місячна температура у березні має становити 2-7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму.

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