У березні в Києві було зафіксовано 6 температурних рекордів

Опадів у Києві в березні випало більше кліматичної норми.

З 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

В березні середньомісячна температура повітря у Києві склала 4,8 градусів Цельсія. Це вище кліматичної норми на 2,3 градусів Цельсія.

Таким чином, у рейтингу найтепліших березень 2023 року посів 11 позицію.

Найхолоднішим днем було 13 березня - мінімальна температура знизилась під ранок до -4 градусів Цельсія. Найтеплішим було 24 березня - максимальна температура підвищилась до 20 градусів Цельсія.

Опадів на проспекті Науки випало 42 мм, що склало 105 % кліматичної норми.

Раніше прогнозувалось, що середня місячна температура у березні має становити 2-7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму.