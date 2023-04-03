У Кремля не вийде прикритися кріслом у Радбезі ООН, газовими трубами чи будь-чим іще.

Сьогодні відбулось нове виїзне засідання Ставки – перше було в Дніпрі, тепер – у Чернігові. Обговорювались ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах та на кордоні.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Доповіли командувачі напрямків. Цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та на всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина”, - зазначив президент.

На Ставці доповідали Головнокомандувач і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони.

“Відвідали Ягідне – звичайне невеличке село нашої Чернігівщини, яке російські звірі перетворили минулого року на один із найбільших світових прикладів знущання з людей. Російські солдати зробили в школі в Ягідному командний пункт, а у підвал школи загнали всіх жителів села. Просто як живий щит. З третього до 30 березня минулого року у підвалі цієї школи окупанти утримували понад три сотні людей... Звичайна сільська школа, підвал – менш як двісті метрів. Люди старшого віку й зовсім малі діти, жінки й чоловіки... Найстаршій жінці було 93 роки, наймолодшій дитині – менш як півроку”, - нагадав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що українці ніколи не пробачать цей підвал, цей концентраційний табір у Ягідному, як і всі інші злочини Росії проти людей і людяності.

“У Кремля не вийде прикритися кріслом у Радбезі ООН, газовими трубами чи будь-чим іще. Законна й справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде. У трибуналі, у Міжнародному кримінальному суді, в українських судах”, - пообіцяв голова держави.

Президент України повідомив, що для історичного центру Чернігова готується статус Світової спадщини ЮНЕСКО. Такий самий статус, який нещодавно здобуто для історичного центру нашої Одеси.

“Вручив Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв. Чернігів бачив різних окупантів, різне зло... Захиститися від цього російського зла – чи не найважливіше в нашій історії”, - зауважив президент.

Володимир Зеленський також зустрівся із делегацією американських конгресменів, та з Майком Помпео, екс-очільником Держдепу США.

Президент також подякував Данії та Норвегії за ініціативу урядів щодо передачі нашим воїнам додаткової партії артилерійських снарядів.

Нагадаємо, 3 квітня до загального фонду державного бюджету України надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду.