У квітні росіяни можуть почати призов строковиків на тимчасово окупованих територіях, – Федоров

Російські окупанти продовжують залучати мешканців тимчасово окупованих територій до війни проти України.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Окупанти готові перетворити юнаків з ТОТ на гарматне м'ясо – з квітня можуть розпочати призов на строкову службу”, – написав він.

Він наголосив, що в російському законі про весняний призов виключень для призовників з ТОТ немає, хоча раніше окупанти обіцяли не призивати молодь з цих регіонів.

Іван Федоров закликав терміново виїжджати з окупації, оскільки лишатися там смертельно небезпечно для всіх.

Нагадаємо, вчора зранку у Мелітополі пролунали вибухи на території локомотивного депо, де ворог облаштував ремонтну базу.