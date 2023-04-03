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У квітні росіяни можуть почати призов строковиків на тимчасово окупованих територіях, – Федоров

Залишатись на окупованих територіях смертельно небезпечно.

У квітні росіяни можуть почати призов строковиків на тимчасово окупованих територіях, – Федоров

Російські окупанти продовжують залучати мешканців тимчасово окупованих територій до війни проти України.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Окупанти готові перетворити юнаків з ТОТ на гарматне м'ясо – з квітня можуть розпочати призов на строкову службу”, – написав він.

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Він наголосив, що в російському законі про весняний призов виключень для призовників з ТОТ немає, хоча раніше окупанти обіцяли не призивати молодь з цих регіонів. 

Іван Федоров закликав терміново виїжджати з окупації, оскільки лишатися там смертельно небезпечно для всіх.

Нагадаємо, вчора зранку у Мелітополі пролунали вибухи на території локомотивного депо, де ворог облаштував ремонтну базу. 

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