СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового (оновлено)
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового (оновлено)
У Хмельницькому почалися сутички біля храму УПЦ МП, в якому побили військового (оновлено)
У Хмельницькому почалися сутички біля храму УПЦ МП, в якому побили військового (оновлено)
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російської агресії культурним об’єктам в Україні завдано шкоди на 2,6 млрд доларів

Такі підрахунки провело ЮНЕСКО.

Внаслідок російської агресії культурним об’єктам в Україні завдано шкоди на 2,6 млрд доларів
Фото: Скріншот з відео

За інформацією ЮНЕСКО, російська агресія завдала шкоди культурним об’єктам України у 2,6 млрд доларів.

Про це повідомляє CNN.

“Станом на 24 лютого 2023 року загальна вартість збитку від ідентифікованих активів оцінюється в 2,6 мільярда доларів”, – йдеться у звіті в оцінці збитків, пов’язаних з культурою та туризмом.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

З цих збитків близько 1,7 млрд прийшлось на “історичні міста, будівлі та місця, наповнені визнаними культурними/соціальними цінностями”, 650 млн – на туристичні об’єкти, 143 млн на “рухомі культурні цінності та колекції, сховища культури” і 150 млн на “будівлі/майстерні/ательє, присвячені культурним і креативним індустріям”.

Найбільше в Україні постраждала від війни Харківська область. У ній пошкодження отримали 30% культурних цінностей.

Загалом же збитки, котрі включають втрати доходів від туризму, мистецтва, спорту, розваг, відпочинку, культурної освіти, творчих і культурних індустрій, оцінюються приблизно в 15,2 млрд доларів.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України направило Міністерству закордонних справ України три номінаційні досьє елементів нематеріальної культурної спадщини, звідки вони були передані до ЮНЕСКО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також