Внаслідок російської агресії культурним об’єктам в Україні завдано шкоди на 2,6 млрд доларів

За інформацією ЮНЕСКО, російська агресія завдала шкоди культурним об’єктам України у 2,6 млрд доларів.

Про це повідомляє CNN.

“Станом на 24 лютого 2023 року загальна вартість збитку від ідентифікованих активів оцінюється в 2,6 мільярда доларів”, – йдеться у звіті в оцінці збитків, пов’язаних з культурою та туризмом.

З цих збитків близько 1,7 млрд прийшлось на “історичні міста, будівлі та місця, наповнені визнаними культурними/соціальними цінностями”, 650 млн – на туристичні об’єкти, 143 млн на “рухомі культурні цінності та колекції, сховища культури” і 150 млн на “будівлі/майстерні/ательє, присвячені культурним і креативним індустріям”.

Найбільше в Україні постраждала від війни Харківська область. У ній пошкодження отримали 30% культурних цінностей.

Загалом же збитки, котрі включають втрати доходів від туризму, мистецтва, спорту, розваг, відпочинку, культурної освіти, творчих і культурних індустрій, оцінюються приблизно в 15,2 млрд доларів.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України направило Міністерству закордонних справ України три номінаційні досьє елементів нематеріальної культурної спадщини, звідки вони були передані до ЮНЕСКО.