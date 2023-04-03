Окупанти шукають охочих евакуюватися зі Скадовського району Херсонщини до Криму або РФ

В першу чергу вивозитимуть жінок і дітей.

Окупаційна “влада” Скадовського району на Херсонщині складає списки людей для евакуації в окупований Крим або на територію РФ.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

“У Скадовському районі Херсонської області російська окупаційна так звана влада розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що "евакуація" поки що проводитиметься на добровільній основі, у першу чергу вивозитимуть жінок та дітей.

Нагадаємо, на звільнену Херсонщину повернули семеро викрадених окупантами дітей.