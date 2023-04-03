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Очільник МАГАТЕ відвідає в середу російський Калінінград

Тема переговорів із росіянами - безпека окупованої ними Запорізької АЕС.

Очільник МАГАТЕ відвідає в середу російський Калінінград
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі в середу їде до Росії.

Про це СNN повідомив представник агентства.

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Гроссі відвідає російський Калінінград. На переговорах йтиметься про безпеку тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі відвідає Калінінград у середу в межах поточних консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції України під час воєнного конфлікту", - сказав представник МАГАТЕ.

Нагадаємо, наприкінці березня Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС заявив, що кількість військ у регіоні, де розташована атомна станція, значно збільшилася. Тому АЕС більше неможливо захистити.

Днями стало відомо, що після візиту на ЗАЕС глава МАГАТЕ може знову поїхати до Росії.

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