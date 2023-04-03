Очільник МАГАТЕ відвідає в середу російський Калінінград

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі в середу їде до Росії.

Про це СNN повідомив представник агентства.

Гроссі відвідає російський Калінінград. На переговорах йтиметься про безпеку тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі відвідає Калінінград у середу в межах поточних консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції України під час воєнного конфлікту", - сказав представник МАГАТЕ.

Нагадаємо, наприкінці березня Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС заявив, що кількість військ у регіоні, де розташована атомна станція, значно збільшилася. Тому АЕС більше неможливо захистити.

Днями стало відомо, що після візиту на ЗАЕС глава МАГАТЕ може знову поїхати до Росії.