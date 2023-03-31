Після візиту на ЗАЕС голова МАГАТЕ може знову поїхати до Росії, - ЗМІ

Гроссі зауважив, що візит в Україну був важливий для оцінки "серйозності ситуації".

Після візиту на Запорізьку атомну електростанцію генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі незабаром може знову поїхати до Росії для подальших переговорів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу агентства.

Зазначається, що Гроссі рішуче налаштований продовжувати дипломатичні зусилля, аби захистити станцію та запобігти ядерній аварії, яка може мати серйозні наслідки для людей і навколишнього середовища в Україні та інших країнах.

"Робота триває. Дуже, дуже важливо, щоб ми погодилися щодо фундаментального принципу, згідно з яким атомна станція не повинна бути атакована за жодних обставин, і вона також не повинна використовуватися для нападу на інших. Ядерна аварія з радіологічними наслідками не помилує нікого", - сказав він.

Гроссі зауважив, що цей візит був важливий для оцінки "серйозності ситуації".

"Очевидно, що військова активність посилюється в усьому цьому регіоні. Відверто говорять про наступ і контрнаступ. Цю територію чекає, можливо, більш небезпечна фаза з точки зору триваючого конфлікту", – додав він.

Нагадаємо, 29 березня Гроссі відвідав Запорізьку АЕС. Він заявив, що кількість військ у регіоні, де розташована атомна станція, значно збільшилась. Тому АЕС більше неможливо захистити. Це був другий візит Гроссі до Запоріжжя після того, як Росія вторглася в Україну в лютому минулого року.

27 березня Гроссі зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент під час зустрічі наголосив, що “без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу”.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.