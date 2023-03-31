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“Немає підстав вірити” заявам Росії, що журналіст Wall Street Journal був шпигуном, − Білий дім

Затримання Росією американців і використання їх для впливу на переговори – це знайома тактика.

“Немає підстав вірити” заявам Росії, що журналіст Wall Street Journal був шпигуном, − Білий дім
Еван Гершкович
Фото: The Wall Street Journal/Handout via REUTERS

США все ще розслідують звинувачення Росії проти затриманого репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, але Білий дім є скептичним щодо заяви Кремля про шпигунство.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр, пише CNN.

“Ми дуже чітко заявили, що немає жодних підстав вважати, що звинувачення у шпигунстві – правдиві”, − зазначила речниця.

Раніше Жан-П’єр послалася на Державний департамент США, зазначивши, що офіційні особи все ще оцінюють, чи вважати США арешт репортера незаконним затриманням. Однак адміністрація Байдена вже засудила арешт.

Прессекретарка додала, що затримання Росією американців і використання їх для впливу на переговори – це знайома тактика.

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Нагадаємо, у Єкатеринбурзі затримали американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. ФСБ звинуватила його в шпигунстві. 

Після арешту Гершковича Держдепартамент США закликав співгромадян виїхати з Росії.

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