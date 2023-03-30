Міноборони Німеччини озвучило вміст останнього пакета військової допомоги Україні

Міністерство оборони Німеччини оприлюднило перелік останньої наданої Україні військової допомоги.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
В останній пакет допомоги увійшли:
- 18 танків Leopard 2A6 із боєприпасами;
- 40 бойових машин піхоти Marder із боєприпасами зі складів Бундесверу та виробників оборонно-промислового комплексу;
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;
- два танки для розмінування WISENT 1;
- 24 вантажівки Zetros;
- 40 тисяч аптечок;
- 103 тисячі турнікетів.
Нагадаємо, днями в Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2.Також країна надасть нашій державі додаткову військову допомогу на суму 12 мільярдів євро.