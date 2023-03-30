Міноборони Німеччини озвучило вміст останнього пакета військової допомоги Україні

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Міністерство оборони Німеччини оприлюднило перелік останньої наданої Україні військової допомоги.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

В останній пакет допомоги увійшли:

18 танків Leopard 2A6 із боєприпасами;

40 бойових машин піхоти Marder із боєприпасами зі складів Бундесверу та виробників оборонно-промислового комплексу;

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;

два танки для розмінування WISENT 1;

24 вантажівки Zetros;

40 тисяч аптечок;

103 тисячі турнікетів.

Нагадаємо, днями в Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2.Також країна надасть нашій державі додаткову військову допомогу на суму 12 мільярдів євро.