Raiffeisen Bank заявив, що працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням

При цьому банк продовжить деякі банківські операції в РФ, а також обіцяє підтримувати клієнтів.

Австрійський Raiffeisen Bank International працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи.

Про це йдеться в заяві RBI.

Зазначається, що група РБІ та її зацікавлені сторони "знаходяться в безпрецедентній ситуації, і розуміють гостру потребу в прийнятті рішення, до якого призвела війна".

"Група продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з Групи РБІ в повній відповідності з місцевими та міжнародними законами та нормами, а також в консультаціях з відповідними компетентними представниками влади. Ми зобов’язуємося й надалі зменшувати свою бізнес активність в Росії, в той час як ми продовжуємо просувати такі потенційні угоди", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в РФ, згідно умов своєї ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнес активності в РФ.

"Ми маємо зобов’язання підтримувати співробітників на усіх ринках, де присутня Група РБІ. Група РБІ несе відповідальність за своїх банківські процеси в Росії, де працює більш ніж 9 000 людей", - зазначили в групі і представили свій план зменшення бізнес активності в Росії

Після цього Райффайзенбанк Росія продовжить зменшувати позики клієнтам і зменшувати загальний об’єм транзакцій в іноземної валюті.

Зазначається, шо загальне зменшення бізнес активності в РФ спричинить зменшення доходності від російського Райффайзенбанку. Однак, група РБІ зробить все можливе для підтримки своїх клієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.

Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент України Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також піддався різкій критиці з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул по виплаті кредиту військам, які воюють в Україні.