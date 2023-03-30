США не бачили доказів "кричущих порушень" із наданим Україні озброєнням

"Справжні люди воюють і реальні люди гинуть. І в бою ви не можете передбачити кожен – ідеальний, безпечний рух кожного окремого предмета, який кожен окремий солдат бере з собою в бій".

Білий дім не має доказів неправомірних дій України із отриманою від союзників зброєю. Про це радник з питань безпеки адміністрації президента США Джон Кірбі заявив на брифінгу.

Журналіст зазначив, що троє генеральних інспекторів, які контролюють американську допомогу українцям, отримали 189 скарг на можливі неправомірні дії з озброєнням. Ці інспектори сказали, що доказів диверсій у них немає, однак журналіст запитав, чи відомо Білому дому про ці випадки.

"Я не знаю про ці конкретно звіти. Ми не бачили жодних доказів того, що були якісь кричущі порушення, коли справа доходить до управління безпековою допомогою, яка надійшла в Україну", – відповів Кірбі.

Він додав, що українська влада поділяє стурбованість щодо забезпечення належної підзвітності та прозорості використання озброєння і боєприпасів на полі бою.

"Важливо пам’ятати — я б додав лише останнє — це війна. І ми всі хочемо мати якомога більше контролю та підзвітності. Звичайно, ми займаємось. В Україну йде обладнання та системи, які сплачені коштом платників податків, але це війна. І справжні люди воюють і реальні люди гинуть. І в бою ви не можете передбачити кожен – ідеальний, безпечний рух кожного окремого предмета, який кожен окремий солдат бере з собою в бій", – наголосив Кірбі.

Нагадаємо, що в січні в Києві перебуваюли аудитори США разом з консультантами Світового банку та консалтингової компанії "Deloitte", щоб переконатися, що допомогу та зброю від США Україна використовує за призначенням. 31 січня Міністерство фінансів США повідомило: Вашингтон не має жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжить співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

Докладно про те, як США впроваджують план нагляду за допомогою Україні, читайте в матеріалі LB.ua.